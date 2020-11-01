Головний тренер Роми Паулу Фонсека відмовився відповідати на питання про можливе запрошення Жозе Боту в римський клуб.

"Без коментарів. Я не говорю про людей, які тут з нами не працюють", – цитує Фонсеку tuttomercatoweb.

Палкін прокоментував інтерес Роми до головного скаута Шахтаря

Напередодні у ЗМІ з'явилась інформація про бажання римлян переманити керівника скаутського відділу Шахтаря Жозе Боту до столиці Італії. "Вовки" нібито навіть встигли провести з ним дві зустрічі (у Швейцарії та Англії) і планують третю, на якій сподіваються остаточно переконати Боту перебратись у Рому.

Додамо, що Фонсека встиг попрацювати з Боту в Шахтарі. Жозе перебрався у донецький клуб влітку 2018-го після 10 років роботи в Бенфіці. Паулу покинув "гірників" через рік – влітку 2019-го Фонсека очолив Рому.

Шахтар розгромив Маріуполь: самообман "гірників", недосвідченість Тете, Тищенко-помічник і топ-матч Кудрика