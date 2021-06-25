"Фіалки" продовжують пошуки заміни Дженнаро Гаттузо, який покинув клуб через 22 дні після приходу. З'явився новий головний претендент.

Новим фаворитом на вакантний пост головного тренера Фіорентини став екс-наставник Роми та Шахтаря Паулу Фонсека, повідомляє Football Italia.

Фіорентина підписала форварда збірної Аргентини

До цього головним претендентом на місце Гаттузо називали тренера Спеції Вінченцо Італьяно, але перемовини з ним зайшли в глухий кут. Сторони не змогли домовитись про суму відступних при потенційному розірванні контракту з творцем сенсації Серії А. Фахівець рік тому вивів Спецію в еліту і зумів вберегти команду від вильоту.

До слова, Паулу Фонсека мав стати тренером Тоттенхема, з ним лондонці вели діалог тривалий час, але в останній момент перемовини з екс-тренером Шахтаря провалились.

Герой дня: Патрік Шик переплюнув Ярмолу, забивав Україні і розчарував Фонсеку, а його сестра – окраса еротичного жанру