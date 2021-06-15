Патрік Шик

Вік: 25 років

Амплуа: нападник

Клуб: Байєр

Transfermarkt: 23 мільйони євро

Статистика у збірній Чехії: 27 матчів, 13 голів

Недовго ми тішилися тим, що надзвичайно ефектний гол Ярмоленка у ворота Нідерландів – найкрасивіший на чемпіонаті. Минуло менше доби – і увесь світ обговорює те, що сотворив чеський центрфорвард Патрік Шик.

Йшла 52 хвилина матчу, шотландці шматували оборону гостей, намагаючись зрівняти рахунок. У кількох епізодах їх відділяли від успіху якісь сантиметри, або й міліметри. Футбольний бог кепкував зі скотів і, схоже, спіймав кураж. Як іще пояснити те, що Шик не лише наважився на удар із 45 метрів 44 сантиметрів, а й влучив ідеально під поперечину? Шедевр! Авантюра, перетворена у поезію. Тепер це, як мінімум, впевнена заявка на гол №1 усього Євро-2020. Як максимум – на премію Ференца Пушкаша за підсумками року.

Шик оформив потенційний гол Євро-2020 – божевільний удар з центра поля

А під завісу першого тайму той же Патрік ідеально пробив головою під стійку, сильно спантеличивши Робертсона і Ко, які інтенсивно наступали і вже бачили м’яч у воротах Вацліка. Фактично, нападник Байєра самотужки приніс перемогу Чехії, витиснувши максимум з того, на що могла претендувати його команда. Беззаперечний герой дня!

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Доля не завжди була прихильною до цього чеха. Упродовж багатьох років йому доводилося долати різноманітні перешкоди, розчищати дорогу на шляху до зірок. Шик – вихованець празької Спарти. Щоправда, зіграв за першу команду лише кілька матчів. Самоствердився у дорослому футболі, перейшовши до клубу Богеміанс на правах оренди. Перший повноцінний сезон – 2015/16, коли юнак забив 8 голів у 28 матчах. Блискавично спрацювали скаути Сампдорії – наступний рік він провів вже у Серії А. Тринадцять м'ячів (11 – у чемпіонаті, 2 – у Кубку) за генуезців – і за ним вишиковуються в чергу справжні гранди.

Ювентус, начебто, готувався викласти за Шика всі 30 млн євро. Залишалося узгодити дрібниці і пройти медогляд. З останнім виникли серйозні проблеми – у Патріка виявили порушення серцевого ритму. "Стара синьйора", зрештою, відмовилася від трансферу. Проте форварда залюбки підхопила Рома. У Римі він пережив два найгірші роки своєї кар'єри, забивши за цей час лише 8 голів в усіх турнірах. Фіаско.

У 2020-му тодішній наставник "вовків" Паулу Фонсека прийняв остаточне рішення: "Команді Шик не потрібен. Робіть із ним, що хочете". І це попри те, що сезон 2019/20 чех провів доволі непогано на правах оренди за РБ Лейпциг, відзначившись у воротах суперників десять разів. Покупець, звісно ж, знайшовся – у вересні минулого року леверкузенський Байєр не поскупився на понад 26 млн євро. Контракт підписаний до червня 2025-го.

З першої ж спроби Шик став другим бомбардиром сезону Бундесліги у своєму новому клубі – 9 голів (більше забивав лише Лукас Аларіо). Ще тричі Патрік відзначився у Лізі Європи. Результативність у нього не захмарна, але цілком прийнятна. Тут потрібно зважати, що Байєр – лише шоста команда Німеччини із доволі посереднім атакувальним потенціалом. Та й вік – 25 років – ще дозволяє Шику розвиватися і прогресувати.

Цікавими є перетини цього футболіста із Україною. Виступаючи за Богеміанс на зорі своєї кар'єри, Патрік познайомився з нашим нападником – Леонідом Акулініним. "Коли я тільки приїхав до Чехії, то вигравав у нього конкуренцію, – пригадував українець. – Але з часом я її програв. Патрік – дуже хороший футболіст із класною технікою. Можу навіть сказати, що Шик – приклад для мене. Він чудовий хлопець і професіонал своєї справи".

А перший м’яч за збірну Чехії в офіційних матчах Патрік відправив у ворота… Андрія Пятова. Вересень 2018-го, перший тур Ліги націй. Вже на 4-ій хвилині Шик взяв гру на себе, прорвався лівим флангом і сильно пробив у ближній кут. Щоправда, збірна України оговталася ще до перерви – гол у роздягальню забив Коноплянка. А на 90+3 хвилині три очки команді Шевченка приніс Зінченко.

Наостанок – бонус. У Патріка є сестра – Крістіна Шикова. Виняткова врода, доладна фігура і відверті фото у соцмережах роблять її справжнім секс-символом у Чехії (Футбол 24 навіть присвячував їй окремий матеріал). Вчорашній дубль брата у матчі із Шотландією додав Крістіні кілька тисяч нових фоловерів.

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