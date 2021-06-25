"Фиалки" продолжают поиски замены Дженнаро Гаттузо, который покинул клуб через 22 дня после прихода. Появился новый фаворит.

Новым фаворитом на вакантный пост главного тренера Фиорентины стал экс-наставник Ромы и Шахтера Паулу Фонсека, сообщает Football Italia.

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До этого главным претендентом на место Гаттузо называли наставника Специи Винченцо Итальяно, но переговоры с ним зашли в тупик. Стороны не смогли договориться о сумме отступных при потенциальном расторжении контракта с создателем сенсации Серии А. Специалист год назад вывел Специю в элиту и сумел уберечь команду от вылета.

К слову, Паулу Фонсека должен был стать тренером Тоттенхэма, с ним лондонцы вели диалог длительное время, но в последний момент переговоры с экс-тренером Шахтера провалились.

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