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Фонсека розповів про незвичний подарунок Ахметова – португалець планує використати його, коли здобуде трофей у Ромі

07:30 1250 Читать на русском
Фонсека розповів про незвичний подарунок Ахметова – португалець планує використати його, коли здобуде трофей у Ромі
Паулу Фонсека та Рінат Ахметов / фото: Шахтар

Головний тренер Роми Паулу Фонсека розповів, що в період роботи з Шахтарем Рінат Ахметов подарував йому барабанну установку.

"Я не дуже добре граю на барабанах. Мені їх подарував президент Шахтаря два роки тому. Я намагався присвятити себе цьому захопленню завдяки урокам на Youtube. Але це важко.

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Але мені простіше буде зіграти на барабанах, ніж знову надіти костюм Зорро, якщо щось виграю з Ромою. Можливо, я спробую зіграти щось із U2, але доведеться багато вчитися", – сказав Фонсека у коментарі La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, Паулу Фонсека з 2016 по 2019 рік очолював донецький Шахтар, з яким по три рази виграв чемпіонат і Кубок України.

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Теги
Шахтар Шахтар Рома Рома Рінат Ахметов Паулу Фонсека Паулу Фонсека
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