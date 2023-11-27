У чемпіонаті Франції відбулися завершальні матчі 13 туру. Результати та огляд зустрічей читайте на "Футбол 24".

Ліга 1, 13 тур

Ніцца – Тулуза – 1:0

Гол: Моффі, 54

Лор'ян – Метц – 2:3

Голи: Февр, 7, Крупі, 22 – Сабалі, 1, Траоре, 65, Джаллоу, 83

Монпельє – Брест – 1:3

Голи: Саваньє – Естев, 20 (аг), Лаже, 64, Думбія, 90+3

Нант – Гавр – 0:0

Ренн – Реймс – 3:1

Голи: Гуїрі, 4, Буріжо, 46, Теате, 66 – Діакіте, 45+1

Ліон – Лілль – 0:2

Голи: Девід, 27, Сантос, 32

Ніцца продовжує переслідувати ПСЖ в турнірній таблиці. "Орлята" у звичному для себе стилі змогли обіграти Тулузу. Команда Фаріолі восьмий раз поспіль в цьому сезоні зберегла свої ворота сухими. Ніцца не програла жодного матчу за 13 турів.

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Дивовижним видався матч Лор'яна та Метца. "Гранатові" відкрили рахунок вже на перших секундах, втім, і господарі зуміли відповісти швидким голом. До перерви Лор'ян вийшов вперед завдяки Крупі. Метц зрівняв у другому таймі, а перед фінальним свистком здобув перемогу. Другий матч поспіль команда Балоні, який працював з Роналду, святкує перемоги.

Брест після трьох програних матчів, повернувся в перегони за єврокубки. "Пірати" на виїзді впоралися з Монпельє.

Ренн після звільнення Бруно Женезіо повернув до команди Жульєна Стефана. Бретонцям вдалося відсвяткувати повернення колишнього наставника. Ренн впевнено переміг Реймс, який вже вдруге програв в чемпіонаті.

В завершальному матчі ігрового туру зустрічалися Ліон і Лілль. Перед міжнародною паузою "ткачі" вперше перемогли в Лізі 1, але нова зустріч принесла тільки розчарування. Девід та Сантос за п'ять хвилин двічі засмутили Лопеса. У Ліона були хороші можливості забити, але знову реалізація підкачала. Нагадаємо, що "ткачів" очолює чемпіон світу Фабіо Гроссо, а Ліллем керує екс-тренер Шахтаря Фонсека.

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