Фонсека потрапив у топ-5 найвисокооплачуваніших тренерів Серії А

Наставник Роми Паулу Фонсека опинився серед лідерів за рівнем зарплати в чемпіонаті Італії.

Gazzetta dello Sport традиційно підготувала матеріал, в якому оприлюднила зарплатню усіх гравців та тренерів Серії А.

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Колишній наставник Шахтаря, який влітку очолив Рому, Паулу Фонсека отримує 3 млн євро на сезон. Португалець ділить 4-5 місця з керманичем Болоньї Сінішею Міхайловічем.

На вершині рейтингу головний тренер Інтера Антоніо Конте з неймовірними 11 млн на рік. Також до трійки потрапили Мауріціо Саррі (Ювентус, 5,5 млн) та Карло Анчелотті (Наполі, 5 млн євро).

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