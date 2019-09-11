Фонсека попал в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров Серии А

Наставник Ромы Паулу Фонсека оказался среди лидеров по уровню зарплаты в чемпионате Италии.

Gazzetta dello Sport традиционно подготовила материал, в котором обнародовала зарплату всех игроков и тренеров Серии А.

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Бывший наставник Шахтера, который летом возглавил Рому, Паулу Фонсека получает 3 млн евро за сезон. Португалец делит 4-5 места с рулевым Болоньи Синишей Михайловичем.

На вершине рейтинга главный тренер Интера Антонио Конте с невероятными 11 млн в год. Также в тройку попали Маурицио Сарри (Ювентус, 5,5 миллионов) и Карло Анчелотти (Наполи, 5 млн евро).

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