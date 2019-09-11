toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА - НИГЕРИЯ УКРАИНА U-21 - МАЛЬТА U-21

Фонсека попал в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров Серии А

11:13 106 Читати українською
Фонсека попал в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров Серии А
Паулу Фонсека / фото: ФК Рома

Наставник Ромы Паулу Фонсека оказался среди лидеров по уровню зарплаты в чемпионате Италии.

Gazzetta dello Sport традиционно подготовила материал, в котором обнародовала зарплату всех игроков и тренеров Серии А.

Малиновский в Аталанте: итальянская пресса засветила зарплату украинца

Бывший наставник Шахтера, который летом возглавил Рому, Паулу Фонсека получает 3 млн евро за сезон. Португалец делит 4-5 места с рулевым Болоньи Синишей Михайловичем.

На вершине рейтинга главный тренер Интера Антонио Конте с невероятными 11 млн в год. Также в тройку попали Маурицио Сарри (Ювентус, 5,5 миллионов) и Карло Анчелотти (Наполи, 5 млн евро).

Серія А 2019/20: перспективи українців, найцікавіше про трансфери, прогнози на сезон і знайомство з новачками

blog_ava
Феноменальное выступление Роналду в видеообзоре матча Литва – Португалия – 1:5
02:15
829
Теги
Синиша Михайлович Синиша Михайлович Рома Рома Италия Карло Анчелотти Карло Анчелотти Маурицио Сарри Маурицио Сарри Антонио Конте Антонио Конте Паулу Фонсека Паулу Фонсека
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
7
час
:
42
мин
Лилль
20:00
Анже
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук