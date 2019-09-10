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Маліновський в Аталанті: італійська преса засвітила зарплату українця

17:07 1539 Читать на русском
Маліновський в Аталанті: італійська преса засвітила зарплату українця
Руслан Маліновський / ФК Аталанта

Українець – шостий у списку найбільш високооплачуваних гравців клубу.

Контрактом українця передбачена зарплата у розмірі 1 мільйона євро, повідомляє Gazzetta dello Sport.

Маліновський міг опинитися в Ромі, Мілані або Бундеслізі, – агент ФІФА

Більше за Маліновського в Аталанті отримують лише Дуван Сапата (1,8 млн євро), Алехандро Гомес (1,8 млн євро), Луїс Муріель (1,8 млн євро), Йосіп Ілічіч (1,5 млн євро) і Маріо Пашаліч (1,3 млн євро). У Сімона К’яера, іншого новачка бергамців, аналогічна українцеві зарплата.

Нагадаємо, лідер збірної України Руслан Маліновський перейшов у Аталанту влітку цього року з Генка. За неофіційними даними італійці заплатили за хавбека 13,7 млн євро.

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Італія Руслан Маліновський Руслан Маліновський Аталанта Аталанта Алехандро Папу Гомес Алехандро Папу Гомес Луїс Мурієль Луїс Мурієль Дуван Сапата Дуван Сапата Маріо Пашаліч Маріо Пашаліч Йосіп Ілічіч Йосіп Ілічіч
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