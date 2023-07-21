Самюель Умтіті близький до підписання контракту з Ліллем у статусі вільного агента. Як інформує RMC Sport, 29-річний француз уже пройшов медобстеження в таборі "догів" і готовий підписати дворічний контракт.

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Клуб Паулу Фонсеки оголосить про підписання угоди із зірковим гравцем у суботу вранці. Цей трансфер стане для Лілля третім у міжсезоння – раніше клуб підписав таких гравців як Хакон Харальдссон та Тьяго Сантос. Умтіті замінить португальця Жозе Фонте, який залишив клуб і перебрався до Браги.

Минулого сезону Умтіті допоміг Лечче зберегти прописку в Серії А. Він зіграв 25 матчів і настільки переконав своєю грою, що один із представників міського правління мав намір надати Самюелю статус почесного громадянина Лечче.

У 2018 році Умтіті став чемпіоном світу у складі збірної Франції. Нещодавно він остаточно розірвав контракт із Барселоною.

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