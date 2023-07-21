Самюэль Умтити близок к подписанию контракта с Лиллем в статусе свободного агента. Как информирует RMC Sport, 29-летний француз уже прошёл медобследование в стане "догов" и готов подписать двухлетний контракт.

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Клуб Паулу Фонсеки объявит о подписании соглашения со звёздным игроком в субботу утром. Этот трансфер станет для Лилля третьим в межсезонье – ранее клуб подписал таких игроков как Хакон Харальдссон и Тьяго Сантос. Умтити заменит португальца Жозе Фонте, который покинул клуб и перебрался в Брагу.

В прошлом сезоне Умтити помог Лечче сохранить прописку в Серии А. Он сыграл 25 матчей и настолько убедил своей игрой, что один из представителей городского правления намеревался присвоить Самюэлю статус почётного гражданина Лечче.

В 2018 году Умтити стал чемпионом мира в составе сборной Франции. Недавно он окончательно расторг контракт с Барселоной.

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