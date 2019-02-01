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Фонсека оцінив адаптацію Болбата, Малишева і Тотовицького до нових позицій на полі

11:37 46 Читать на русском
Фонсека оцінив адаптацію Болбата, Малишева і Тотовицького до нових позицій на полі
Паулу Фонсека / фото: ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека розповів про тактичні експерименти на тренувальних зборах.

"Оцінювати Соломона ще зарано. Він з нами лише три дні. Що помітно вже зараз: він дуже зацікавлений у навчанні, намагається зрозуміти, як грає команда.

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Ми зі свого боку чудово знаємо, що це якісний та технічний футболіст. Слід трохи заспокоїтись. Манор молодий, працює із Шахтарем тільки третій день, і йому ще потрібен час, аби навчитися нашому стилю.

Варто розуміти, що Малишев дуже довго не грав. Сьогодні ми лишилися без центральних захисників. Використовуючи його там, даємо йому змогу провести спокійніший матч. Зараз Максу необхідний час, аби набрати свій темп, бути на полі спокійним, щоб знов адаптуватися до нашої гри. Коли він набере форму, то повернеться до центру поля.

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Болбат у ситуації, за якої зараз ми експериментуємо, дає досить позитивну відповідь. Звісно, у певні моменти гри на позиції правого захисника йому потрібно багато в чому додати, втім з кожним днем він потроху вчиться.

В ситуації з Тотовицьким ми також експериментуємо, що також знаходить позитивний відгук. Це не означає, що Андрій буде завжди діяти саме там, однак зараз часом він справді грає восьмого номера", – цитує Фонсеку офіційний сайт Шахтаря.

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