Шахтар розгромив Лех – Соломон забив дебютний гол

Шахтар переміг Лех у товариському матчі в рамках другого зимового збору в Туреччині. Результат і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Контрольний матч

Шахтар – Лех – 3:0

Голи: Мораєс, 31, Соломон, 84, Кайоде, 90

Шахтар провів другий контрольний матч за день. Після перемоги над Хобро "гірники" протистояли польському Леху, який очолює екс-наставник збірної Польщі Адам Навалка. До слова, український захисник Леха Володимир Костевич не потрапив навіть до заявки на гру.

У першому таймі підопічні Паулу Фонсеки володіли суттєвою перевагою, проте забити зуміли лише одного разу. Після розіграшу кутового м'яч потрапив до Мораєса, який першим дотиком прийняв сферу, а другим ударом повз голкіпера відкрив рахунок у матчі.

У кінцівці тайму пішов рясний дощ із градом, який продовжився у перерві матчу. Через це початок другої половини гри було відкладено на 10 хвилин, хоча були великі сумніви, що гра взагалі відновиться. Втім, незадовго після старту другої 45-хвилинки знову пішов дощ, що значно вплинуло на дії футболістів обох команд.

Команди створили ще по декілька нагод для взяття воріт (найбільш небезпечним був нереалізований вихід віч-на-віч з Пятовим), проте забив знову Шахтар На 84-й хвилині Манор Соломон ударом з гострого кута вразив дальній кут воріт поляків. На 90-й хвилині "гірники" поставили крапку в матчі – після пасу Соломона Кайоде відправив м'яч у порожні ворота.

Наступний контрольний матч підопічні Паулу Фонсеки проведуть 3 лютого проти сербського Партизана.

Склад Шахтаря: Пятов – Болбат (Бутко, 66), Хочолава (Бондар, 87), Кривцов (Матвієнко, 69), Ісмаїлі – Патрік (Соломон, 74), Степаненко – Марлос (Нем, 54), Коваленко (Майкон, 78), Тайсон (Тотовицький, 81) – Мораєс (Кайоде, 81).