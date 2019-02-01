Фонсека оценил адаптацию Болбата, Малышева и Тотовицкого к новым позициям на поле

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека рассказал о тактических экспериментах на тренировочных сборах.

"Оценивать Соломона еще рано. Он с нами всего три дня. Что заметно уже сейчас: он очень заинтересован в обучении, пытается понять, как играет команда.

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Мы со своей стороны прекрасно знаем, что это качественный и техничный футболист. Следует немного успокоиться. Манор молодой, работает с Шахтером только третий день, и ему еще нужно время, чтобы научиться нашему стилю.

Стоит понимать, что Малышев очень долго не играл. Сегодня мы остались без центральных защитников. Используя его там, даем ему возможность провести спокойный матч. Сейчас Максу необходимо время, чтобы набрать свой темп, быть на поле спокойным, чтобы вновь адаптироваться к нашей игре. Когда он наберет форму, то вернется в центр поля.

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Болбат в ситуации, при которой сейчас мы экспериментируем, дает достаточно положительный ответ. Конечно, в определенные моменты игры на позиции правого защитника ему нужно во многом прибавить, однако с каждым днем ​​он понемногу учится.

В ситуации с Тотовицким мы также экспериментируем, что также находит положительный отклик. Это не значит, что Андрей будет всегда действовать именно там, однако сейчас иногда он действительно играет восьмого номера", – цитирует Фонсеку официальный сайт Шахтера.