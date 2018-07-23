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Фонсека: Не можу гарантувати Мораєсу місце в основі

12:33 847 Читать на русском
Фонсека: Не можу гарантувати Мораєсу місце в основі
Паулу Фонсека / ФК Шахтар

Наставник Шахтаря Паулу Фонсека зазначив, що не може гарантувати Жуніору Мораєсу місце в стартовому складі "гірників".

"Жуніор – той футболіст, якого я постійно хвалив. Він завжди мені подобався. Мораєс може відмінно адаптуватися до нашої системи гри.

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До того ж, це досвідчений виконавець, який добре знає наш чемпіонат та володіє російською мовою.

Він допоможе Шахтарю, стане важливим елементом команди, проте я не можу гарантувати йому місце в стартовому складі", – сказав Фонсека телеканалу Футбол.

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Теги
Паулу Фонсека Паулу Фонсека Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Шахтар Шахтар
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