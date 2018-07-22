Мораєс: Після переходу в Шахтар мені бажали померти від раку

Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс розповів, як фанати реагували на його перехід з Динамо в донецький клуб.

"Був епізод в Інстаграмі. Хлопець написав мені багато образливих речей. Наприклад, бажав мені померти від раку і підкреслив це кілька разів. Я переглянув його профіль і фото з сім'єю, і запитав: "Чому ти говориш такі речі, якщо у тебе теж є сім'я?".

Мораєс vs Динамо, версія 2.0: бразилець потиснув руки киянам після гри, проігнорувавши одного гравця

Я пояснив, чому покинув Динамо. Просто пішов, без скандалу. На щастя, він зрозумів свою помилку і вибачився. Тепер я розумію, що фанати – дуже емоційні і вони не знають, що відбувається насправді", – розповів Мораєс в ефірі програми "Великий футбол".

До слова, перед матчем за Суперкубок-2018 Шахтар – Динамо гравці киян не потиснули руку Мораєсу, а фанати влаштували образливий флешмоб.