Фонсека: Другий тайм мені не сподобався

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека поділився враженнями після матчу 2-го туру УПЛ проти Арсенала-Київ.

"Все зробили, щоб гра пройшла в легкому ключі. Швидко забили 3 голи, багато чого вдавалося створювати в першому таймі. Другий тайм не сподобався, гра була в низькому темпі, створили кілька моментів, але повинні були створити значно більше.

Шахтар – Арсенал – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Ми грали з тими гравцями, які у нас зараз є. Ракицький, Кривцов і Ордець травмовані, Ісмаїлі дискваліфікований. Наша оборона сьогодні була просто чудова.

Не знаю, чому, але на всіх прес-конференціях мене запитують про Данченка. Повторю те, що говорив уже не раз: Олег чудово провів збори, і цей матч знову це довів. У Суперкубку і двох поєдинках чемпіонату він проявив себе відмінно і продуктивно.

В атаці Данченко дає нам глибину і хороші якості останніх рішень. Цей футболіст дійсно зростає, все позитивно, я ним дуже задоволений", – цитує Фонсеку телеканал Футбол 1.

Шахтар віддав Додо в оренду Віторії Гімараєш