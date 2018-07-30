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УКРАИНА ШАХТЕР - АРСЕНАЛ-КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Фонсека: Второй тайм мне не понравился

29 июля 23:48 21 Читати українською
Фонсека: Второй тайм мне не понравился
Паулу Фонсека / фото: ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека поделился впечатлениями после матча 2-го тура УПЛ против Арсенала-Киев.

"Все сделали, чтобы игра прошла в легком ключе. Быстро забили 3 гола, многое удавалось создавать в первом тайме. Второй тайм не понравился, игра была в низком темпе, создали несколько моментов, но должны были создать гораздо больше.

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Мы играли с теми игроками, которые у нас сейчас есть. Ракицкий, Кривцов и Ордец травмированы, Исмаили дисквалифицирован. Наша оборона сегодня была просто великолепна.

Не знаю, почему, но на всех пресс-конференциях меня спрашивают о Данченко. Повторю то, что говорил уже не раз: Олег прекрасно провел сборы, и этот матч снова это доказал. В Суперкубке и двух поединках чемпионата он проявил себя отлично и продуктивно.

В атаке Данченко дает нам глубину и хорошие качества последних решений. Этот футболист действительно растет, все положительно, я им очень доволен", – цитирует Фонсеку телеканал Футбол 1.

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Украина2 тур

Шахтер - Арсенал-Киев: Воскресенье 29 июля 2018

Шахтер
Матч окончен
3 : 0
Арсенал-Киев
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