Фонсека: Второй тайм мне не понравился

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека поделился впечатлениями после матча 2-го тура УПЛ против Арсенала-Киев.

"Все сделали, чтобы игра прошла в легком ключе. Быстро забили 3 гола, многое удавалось создавать в первом тайме. Второй тайм не понравился, игра была в низком темпе, создали несколько моментов, но должны были создать гораздо больше.

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Мы играли с теми игроками, которые у нас сейчас есть. Ракицкий, Кривцов и Ордец травмированы, Исмаили дисквалифицирован. Наша оборона сегодня была просто великолепна.

Не знаю, почему, но на всех пресс-конференциях меня спрашивают о Данченко. Повторю то, что говорил уже не раз: Олег прекрасно провел сборы, и этот матч снова это доказал. В Суперкубке и двух поединках чемпионата он проявил себя отлично и продуктивно.

В атаке Данченко дает нам глубину и хорошие качества последних решений. Этот футболист действительно растет, все положительно, я им очень доволен", – цитирует Фонсеку телеканал Футбол 1.

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