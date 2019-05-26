Фонсека: Динамо показало мені велич українського народу

Тренер Шахтаря Паулу Фонсека подякував киянам за допомогу зі стадіоном на матч Ліги чемпіонів.

Португалець згадав, як керівництво Динамо дозволило зіграти поєдинок групового етапу ЛЧ з Ліоном на НСК Олімпійському.

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"Нам справді дуже важко. Через ситуацію в країні ми завжди граємо поза домом. Нашим шанувальникам дуже важко подорожувати, щоб відвідати наші ігри, щоб нас могли підтримати. Ось чому наші перемоги мають ще більшу вагу.

Що для мене означав вчинок Динамо? Це була демонстрація величі українського народу в країні, де зараз йде війна. Це приклад для всіх. Дуже захоплююче", – сказав Фонсека в інтерв'ю Mundo Deportivo.

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Нагадаємо, цього року Шахтар знову переміг в чемпіонаті України і обійшов Динамо за кількістю титулів у часи незалежності.