toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - ЛЬВІВ ШАХТАР - МАРІУПОЛЬ БАРСЕЛОНА - ВАЛЕНСІЯ

Фонсека: Динамо показало мені велич українського народу

16:02 456 Читать на русском
Фонсека: Динамо показало мені велич українського народу
Паулу Фонсека і Олександр Хацкевич / Фото УАФ

Тренер Шахтаря Паулу Фонсека подякував киянам за допомогу зі стадіоном на матч Ліги чемпіонів.

Португалець згадав, як керівництво Динамо дозволило зіграти поєдинок групового етапу ЛЧ з Ліоном на НСК Олімпійському.

Ярмоленко: Навіть моя дружина помітила величезну різницю між матчем Динамо та Шахтаря і англійським футболом

"Нам справді дуже важко. Через ситуацію в країні ми завжди граємо поза домом. Нашим шанувальникам дуже важко подорожувати, щоб відвідати наші ігри, щоб нас могли підтримати. Ось чому наші перемоги мають ще більшу вагу.

Що для мене означав вчинок Динамо? Це була демонстрація величі українського народу в країні, де зараз йде війна. Це приклад для всіх. Дуже захоплююче", – сказав Фонсека в інтерв'ю Mundo Deportivo.

Шахтар оголосив заявку на матч з Маріуполем – є несподіванки

Нагадаємо, цього року Шахтар знову переміг в чемпіонаті України і обійшов Динамо за кількістю титулів у часи незалежності.

blog_ava
Відставка президента, Мессі як головна проблема та Клопп у ролі рятівника: як Іспанія реагує на фіаско Барселони у Кубку
15:22
1917
Теги
Динамо Динамо Паулу Фонсека Паулу Фонсека Шахтар Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
хв
Динамо
17:00
Львів
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук