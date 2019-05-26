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Шахтар оголосив заявку на матч з Маріуполем – є несподіванки

15:00 806 Читать на русском
Шахтар оголосив заявку на матч з Маріуполем – є несподіванки
Олег Кудрик / Фото ФК Шахтар

Донецький Шахтар випробує найближчий резерв та молодь у матчі УПЛ проти Маріуполя.

 

"Гірники" вже прибули у Харків на матч 31-го туру. Найбільшу увагу привертає воротарська лінія. Фонсека взяв юних Олега Кудрика і Анатолія Трубіна, які ще не зіграли жодного матчу в поточному сезоні.

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Шанс може отримати і захисник Валерій Бондаренко, який після зимового переходу з Олександрії також не може похизуватися значною кількістю ігрового часу. Інша частина заявки – досвідчені українці та легіонери, деякі з них продовжують адаптацію в чемпіонаті України.

Нагадаємо, кількома турами раніше Шахтар забезпечив собі чемпіонський титул, тому турнірної мотивації у команди вже немає.

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