Шахтар оголосив заявку на матч з Маріуполем – є несподіванки

Донецький Шахтар випробує найближчий резерв та молодь у матчі УПЛ проти Маріуполя.

"Гірники" вже прибули у Харків на матч 31-го туру. Найбільшу увагу привертає воротарська лінія. Фонсека взяв юних Олега Кудрика і Анатолія Трубіна, які ще не зіграли жодного матчу в поточному сезоні.

"Біжу за попкорном, зараз включаться кротоботи", – Рафаїлов традиційно жорстко потролив Шахтар перед матчем з Маріуполем

Шанс може отримати і захисник Валерій Бондаренко, який після зимового переходу з Олександрії також не може похизуватися значною кількістю ігрового часу. Інша частина заявки – досвідчені українці та легіонери, деякі з них продовжують адаптацію в чемпіонаті України.

Нагадаємо, кількома турами раніше Шахтар забезпечив собі чемпіонський титул, тому турнірної мотивації у команди вже немає.

Шахтар – Маріуполь: анонс матчу УПЛ