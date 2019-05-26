Фонсека: Динамо показало мне величие украинского народа

Тренер Шахтера Паулу Фонсека поблагодарил киевлян за помощь со стадионом на матч Лиги чемпионов.

Португалец вспомнил, как руководство Динамо позволило сыграть поединок группового этапа ЛЧ с Лионом на НСК Олимпийском.

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"Нам действительно очень трудно. Из-за ситуации в стране мы всегда играем вне дома. Нашим поклонникам очень трудно путешествовать, чтобы посетить наши игры, чтобы нас могли поддержать. Вот почему наши победы имеют еще больший вес.

Что для меня означал поступок Динамо? Это была демонстрация величия украинского народа в стране, где идет война. Это пример для всех. Очень захватывающе", – сказал Фонсека в интервью Mundo Deportivo.

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Напомним, в этом году Шахтер снова победил в чемпионате Украины и обошел Динамо по количеству титулов во времена независимости.