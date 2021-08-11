Фонсека, Де Б'язі й Клінсманн хотіли очолити збірну України – УАФ обрала принципову позицію
Посісти вакантне місце Андрія Шевченка хотіла чимала кількість кандидатів, зокрема й іноземні фахівці.
Паулу Фонсека міг очолити "синьо-жовтих". Його агент Марко Абреру спілкувався із представниками УАФ щодо можливості працювати у збірній. Проте, асоціація відмовилась, стверджує Meta-ratings.
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Також на УАФ виходили менеджери Юргена Клінсманна й Джанні Де Б'язі і пропонували розглянути фахівців на посаду тренера. Обом одразу ж відмовили та навіть не вступали у перемовини. Причина доволі проста – наступним наставником "синьо-жовтих" буде вітчизняний фахівець, запевняє Ігор Бурбас. Така ж ситуація була з Паулу Фонсекою.
До слова, головним претендентом на місце Андрія Шевченка, який пішов зі збірної 1 серпня, був Сергій Ребров, але зараз він має проблеми із розірванням контракту з Аль-Айном. Через це, за інформацією медіа, новим тренером "синьо-жовтих", найімовірніше, призначать Олександра Петракова.
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