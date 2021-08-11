Паулу Фонсека мог возглавить "сине-желтых". Его агент Марко Абреру общался с представителями УАФ о возможности работать в сборной. Однако, ассоциация отказалась, утверждает Meta-ratings.

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Также на УАФ выходили менеджеры Юргена Клинсманна и Джанни Де Бьязи и предлагали рассмотреть специалистов на должность тренера. Обоим сразу же отказали и даже не вступали в переговоры. Причина довольно проста – следующим наставником "сине-желтых" будет отечественный специалист, уверяет Игорь Бурбас. Такая же ситуация была и с Паулу Фонсекой.

К слову, главным претендентом на место Андрея Шевченко, который ушел из сборной 1 августа, был Сергей Ребров, но сейчас он имеет проблемы с расторжением контракта с Аль-Айном. Из-за этого, по информации СМИ, новым тренером "сине-желтых" скорее всего назначат Александра Петракова.

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