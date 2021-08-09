"Сергій Ребров насправді дуже хоче працювати у збірній, його кроки спрямовані на те, щоб узгодити розрив контракту з Аль-Айном.

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Здавалося, що все йде добре, адже усну згоду Ребров отримав, але коли справа дійшла до підписання документів, Аль-Айн взяв паузу і наразі не хоче розривати контракт з українським тренером. Завтра ввечері (10 серпня) Ребров змушений повернутися у розташування свого клубу.

У його контракті немає пункту про дострокове припинення співпраці. Якщо буде одностронній розрив – будуть штрафні санкції. Чи варто це робити, адже може бути досить дорога компнсація за відхід.

Зараз відбуваються консультації. Ребров був переконаний, що йому дозволять піти. У найближчі кілька днів все з'ясується, УАФ розглядає можливість якнайшвидшого призначення Реброва. До цього все йшло, але ситуація розвернулася в інший бік. Шейхи наразі не готові відпускати Реброва у збірну України.

Я знаю, що Мирон Маркевич залишається кандидатом на цю посаду. Є кандидатури й інших українських тренерів – серед них ті, хто працює в УПЛ. Про іноземця не йдеться. Новим тренером збірної буде українець – це точно", – сказав журналіст у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, після відходу з національної команди Андрія Шевченка крісло наставника "синьо-жовтих" залишається вакантним.

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