toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Фонсека: Я багато виграв із Шахтарем і готовий впроваджувати свої ідеї в Серії А

06:00 83 Читать на русском
Фонсека: Я багато виграв із Шахтарем і готовий впроваджувати свої ідеї в Серії А
Паулу Фонсека / фото: ФК Рома

Новоспечений наставник Роми Паулу Фонсека після прибуття у розташування свого нового клубу поділився очікуваннями від роботи в чемпіонаті Італії.

"Я багато виграв із Шахтарем. Однак думаю, що тут на мене очікує інший досвід, італійський футбол відрізняється. Але я готовий впроваджувати свої ідеї та ділитись досвідом.

Рома близька до підписання двох новачків – серед них Ісмаїлі

Добре пам'ятаю гру на Олімпіко в Лізі чемпіонів. Ми програли тоді 0:1. Це був важкий момент, але атмосфера на стадіоні була фантастичною. Сподіваюся, я зможу переживати такі ж емоції під час кожного матчу на чолі Роми.

Найголовніше – створити сміливу команду. Це моя головна ціль на сезон. Вірю, що з цими гравцями вдасться всього досягти", – цитує Фонсеку прес-служба Роми.

Ціна Ісмаїлі відлякує, втрата Джеко, 13 потенційних новачків – як Фонсека оновить Рому в перше трансферне вікно

blog_ava
КАН-2019: Кот-д'Івуар в напруженому матчі здолав ПАР, Малі розгромила Мавританію
00:52
101
Теги
Шахтар Шахтар Італія Рома Рома Паулу Фонсека Паулу Фонсека
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
дн
:
14
год
:
39
хв
Венесуела
22:00
Аргентина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук