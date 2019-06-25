Фонсека: Я багато виграв із Шахтарем і готовий впроваджувати свої ідеї в Серії А

Новоспечений наставник Роми Паулу Фонсека після прибуття у розташування свого нового клубу поділився очікуваннями від роботи в чемпіонаті Італії.

"Я багато виграв із Шахтарем. Однак думаю, що тут на мене очікує інший досвід, італійський футбол відрізняється. Але я готовий впроваджувати свої ідеї та ділитись досвідом.

Рома близька до підписання двох новачків – серед них Ісмаїлі

Добре пам'ятаю гру на Олімпіко в Лізі чемпіонів. Ми програли тоді 0:1. Це був важкий момент, але атмосфера на стадіоні була фантастичною. Сподіваюся, я зможу переживати такі ж емоції під час кожного матчу на чолі Роми.

Найголовніше – створити сміливу команду. Це моя головна ціль на сезон. Вірю, що з цими гравцями вдасться всього досягти", – цитує Фонсеку прес-служба Роми.

Ціна Ісмаїлі відлякує, втрата Джеко, 13 потенційних новачків – як Фонсека оновить Рому в перше трансферне вікно