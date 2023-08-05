Кубок ліг, 1/16 фіналу

Тігрес – Ванкувер – 1:1 (по пенальті 5:3)

Голи: Жиньяк, 53 – Віте, 9

Жереб звів мексиканський клуб з Ванкувером. Тігрес вже на дев'ятій хвилині пропустив гол і довгий час не міг зрівняти рахунок. Це вдалося зробити тільки завдяки 37-річному форварду Андре-П'єру Жиньяку. Француз відгукнувся на передачу з флангу, в падінні через себе пробив точнісінько в ціль.

Мессі став причиною звільнення співробітника Інтер Маямі

Доля путівки в наступну стадію вирішувалась в серії пенальті. Справжню виставу влаштував голкіпера мексиканців. Нуель Гузман пішов на все, щоб збити з пантелику суперника. 37-річний гравець показував циркові номери і дістав з рота кольорову стрічку. Трюки Гузмана спрацювали – він взяв вирішальний пенальті. Втім, за свої вибрики отримав жовту картку.

Нагадаємо, що команда Ліонеля Мессі Інтер Маямі зіграє в 1/16 фіналу Кубка ліг проти Далласа 7 серпня.