Фокуси та неймовірний гол ветерана: мексиканський клуб запалив у Кубку ліг і може зустрітися з Мессі
Тігрес в 1/16 фіналу Кубка ліг влаштував фантастичне видовище і здобув путівку в наступну стадію.
Кубок ліг, 1/16 фіналу
Тігрес – Ванкувер – 1:1 (по пенальті 5:3)
Голи: Жиньяк, 53 – Віте, 9
Жереб звів мексиканський клуб з Ванкувером. Тігрес вже на дев'ятій хвилині пропустив гол і довгий час не міг зрівняти рахунок. Це вдалося зробити тільки завдяки 37-річному форварду Андре-П'єру Жиньяку. Француз відгукнувся на передачу з флангу, в падінні через себе пробив точнісінько в ціль.
Мессі став причиною звільнення співробітника Інтер Маямі
Доля путівки в наступну стадію вирішувалась в серії пенальті. Справжню виставу влаштував голкіпера мексиканців. Нуель Гузман пішов на все, щоб збити з пантелику суперника. 37-річний гравець показував циркові номери і дістав з рота кольорову стрічку. Трюки Гузмана спрацювали – він взяв вирішальний пенальті. Втім, за свої вибрики отримав жовту картку.
Нагадаємо, що команда Ліонеля Мессі Інтер Маямі зіграє в 1/16 фіналу Кубка ліг проти Далласа 7 серпня.