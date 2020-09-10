ПСЖ близький до підписання 29-річного італійця на правах оренди, інформує сайт Джанлуки Ді Марціо.

Мбаппе очікує на підсилення ПСЖ перед новим походом за перемогою в Лізі чемпіонів

Флоренці провів другу половину сезону 2019/20 у Валенсії, однак "кажани" не активували пункт викупу. Паулу Фонсека також не розраховував на гравця у Ромі, тому агенти Алессандро почали шукати нові варіанти. Переговори з ПСЖ відбулися вкрай швидко, і до кінця тижня запланований медогляд захисника в Парижі.

Додамо, що контракт Флоренці з Ромою розрахований до літа 2023-го, його нинішня ціна за Transfermarkt – 10 млн євро.

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