Защитник Ромы Алессандро Флоренци снова будет играть за пределами родной Италии.

ПСЖ близок к подписанию 29-летнего итальянца на правах аренды, информирует

сайт Джанлуки Ди Марцио.

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Флоренци провел вторую половину сезона 2019/20 в Валенсии, однако "летучие мыши" не активировали пункт выкупа. Паулу Фонсека также не рассчитывал на игрока в Роме, поэтому агенты Алессандро начали искать новые варианты. Переговоры с ПСЖ состоялись крайне быстро, и к концу недели запланирован медосмотр защитника в Париже.

Добавим, что контракт Флоренци с Ромой рассчитан до лета 2023-го, его нынешняя цена за Transfermarkt – 10 млн евро.

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