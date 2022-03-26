У п'ятницю бос "вершкових" і головний тренер провели 90-хвилинну зустріч на базі клубу у Вальдебебасі, інформує Marca.

Челсі – Реал: Азар знову лягає під ніж і пропустить обидва матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Перес визнав, що був розчарований поразкою 0:4 від Барселони в рідних стінах. Втім, загалом результати Реала у сезоні задовільні – майже гарантоване "золото" Іспанії і вихід мінімум у 1/4 фіналу ЛЧ. Фло впевнений, що Анчелотті керуватиме командою до кінця цієї кампанії.

Нагадаємо, зараз трииває міжнародна пауза, яка дає Реалу додатковий час прийти до тями. 2 квітня мадридці гратимуть проти Сельти в рамках чемпіонату, а 6-го – виїзд в гості на перший матч 1/4 фіналу ЛЧ проти Челсі.

Барселона знищила Реал в Ель Класіко: тактичний майстер-клас від Хаві і причини королівської ганьби