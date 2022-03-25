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Реал визначився з майбутнім Анчелотті після ганьби в Ель Класіко

Азар понад місяць безнадійно просидів на лаві запасних Реала, а тепер загримів до лазарету на 4-5 тижнів. Це означає, що вінгер пропустить обидва матчі проти Челсі в рамках 1/4 фіналу ЛЧ (6 і 14 квітня). Нагадаємо, саме лондонці влітку 2019-го продали Реалу зірку-катастрофу за 115 млн євро.

Загальна статистика Азара в цьому сезоні виглядає відверто жалюгідно – 877 зіграних хвилин, один гол і два асисти.

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