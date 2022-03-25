Челсі – Реал: Азар знову лягає під ніж і пропустить обидва матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Зірковий вінгер Реала Еден Азар продовжує страждати від різноманітних травм.
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Азар понад місяць безнадійно просидів на лаві запасних Реала, а тепер загримів до лазарету на 4-5 тижнів. Це означає, що вінгер пропустить обидва матчі проти Челсі в рамках 1/4 фіналу ЛЧ (6 і 14 квітня). Нагадаємо, саме лондонці влітку 2019-го продали Реалу зірку-катастрофу за 115 млн євро.
Загальна статистика Азара в цьому сезоні виглядає відверто жалюгідно – 877 зіграних хвилин, один гол і два асисти.
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