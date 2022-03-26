В пятницу босс "сливочных" и главный тренер провели 90-минутную встречу на базе клуба в Вальдебебасе. сообщает Marca.

Челси – Реал: Азар снова ложится под нож и пропустит оба матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Перес признал, что разочарован поражением 0:4 от Барселоны в родных стенах. Впрочем, общие результаты Реала в сезоне удовлетворительны – почти гарантированное "золото" Испании и выход минимум в 1/4 финала ЛЧ. Фло уверен, что Анчелотти будет управлять командой до конца этой кампании.

Напомним, сейчас продолжается международная пауза, которая дает Реалу дополнительное время прийти в себя. 2 апреля мадридцы будут играть против Сельты в рамках чемпионата, а 6-го – выезд в гости на первый матч 1/4 финала ЛЧ против Челси.

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