Флик вошел в элитный клуб тренеров-победителей Бундеслиги

Наставник мюнхенской Баварии Ханс-Дитер Флик завоевал чемпионский титул в свой дебютный сезон в клубе и навсегда вошел в историю чемпионата Германии.

55-летний специалист стал лишь 5-м тренером, завоевавшим Салатницу в качестве игрока и тренера одной команды, сообщает Sky Sport.

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Ранее подобное достижение покорилось Францу Беккенбауэру (Бавария), Маттиасу Заммеру (Боруссия Д), Томасу Шаафу (Вердер) и Нико Ковачу (Бавария). Флик защищал цвета мюнхенцев в 1985-1990 гг. и завоевал тогда 4 титула с командой. А в ноябре 2019-го он сменил на посту главного тренера Баварии Нико Ковача, провально начавшего сезон.

Отметим, что Бавария после минимальной победы над Вердером во вторник досрочно оформила чемпионство.

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