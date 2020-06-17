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Флик вошел в элитный клуб тренеров-победителей Бундеслиги

06:00 30 Читати українською
Флик вошел в элитный клуб тренеров-победителей Бундеслиги
Ханс-Дитер Флик / firo

Наставник мюнхенской Баварии Ханс-Дитер Флик завоевал чемпионский титул в свой дебютный сезон в клубе и навсегда вошел в историю чемпионата Германии.

 
Роберт Левандовски 44’
Альфонсо Дэвис 79’
44’ Роберт Левандовски
79’ Альфонсо Дэвис

55-летний специалист стал лишь 5-м тренером, завоевавшим Салатницу в качестве игрока и тренера одной команды, сообщает Sky Sport.

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Ранее подобное достижение покорилось Францу Беккенбауэру (Бавария), Маттиасу Заммеру (Боруссия Д), Томасу Шаафу (Вердер) и Нико Ковачу (Бавария). Флик защищал цвета мюнхенцев в 1985-1990 гг. и завоевал тогда 4 титула с командой. А в ноябре 2019-го он сменил на посту главного тренера Баварии Нико Ковача, провально начавшего сезон.

Отметим, что Бавария после минимальной победы над Вердером во вторник досрочно оформила чемпионство.

Футбол – як у Гвардіоли, атмосфера – як у Хайнкеса. Флік зробив Баварію найсильнішою командою Європи

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Теги
Германия Ханс-Дитер Флик Ханс-Дитер Флик Вердер - Бавария Бундеслига Томас Шааф Маттіас Заммер Нико Ковач Нико Ковач Бавария Бавария Франц Беккенбауэр
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