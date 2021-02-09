Головний тренер Баварії Ганс-Дітер Флік прокоментував вихід своїх хлопців до фіналу клубного чемпіонату світу після перемоги над Аль-Ахлі (2:0).

"Ми відповідали статусу фаворита і заслужено вийшли у фінал. У першому таймі Баварія впевнено контролювала темп гри і повинна була забивати на один, два м'ячі більше. У другому таймі нам було потрібно якийсь час, щоб повернутися в гру. Потім ми знову домінували. Команда показала зосереджену гру, тому я задоволений.

Коман виділив суперників, які можуть завадити Баварії знову виграти Лігу чемпіонів – ПСЖ зазнав легкого приниження

Я подивився інший півфінал. Тігрес – дуже атлетична команда, вони заслужено вийшли у фінал. Тепер почнемо готуватися до фіналу.

Баварія хоче взяти цей титул. Якщо нам це вдасться, то команда завершить видатний сезон шостим трофеєм. Навіть з урахуванням видатної історії Баварії, для клубу це був би неймовірний успіх", – сказав Флік для офіційного сайту мюнхенців.

У фіналі клубного чемпіонату світу Баварія зустрінеться з мексиканським Тігресом, матч запланований на 11 лютого.

Баварія вийшла у фінал Клубного ЧС, вибивши Аль-Ахлі – Лєвандовскі готується до битви з Жиньяком, а турнір навіює смуток