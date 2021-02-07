"Ми справді хочемо виграти знову і віримо у свої шанси. Я вважаю, що у нас є все для цього – гравці, тренери, грамотне керівництво.

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Головні конкуренти? Я б назвав Ліверпуль, Манчестер Сіті, Ювентус... Ці команди дещо здали, але залишаються небезпечними суперниками. ПСЖ? Вони не стоять нижче за інших, але до числа обраних також не належать", – цитує Комана Sports.fr.

Додамо, що саме ПСЖ (0:1) поступився Баварії у фіналі минулорічного розіграшу Ліги чемпіонів. Вирішальний гол забив Коман.

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