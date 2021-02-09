Главный тренер Баварии Ганс-Дитер Флик прокомментировал выход своих ребят в финал клубного чемпионата мира после победы над Аль-Ахли (2:0).

"Мы отвечали статусу фаворита и заслуженно вышли в финал. В первом тайме Бавария уверенно контролировала темп игры и должна была забивать на один, два мяча больше. Во втором тайме нам потребовалось некоторое время, чтобы вернуться в игру. Затем мы снова доминировали . Команда показала сосредоточенную игру, поэтому я доволен.

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Я посмотрел другой полуфинал. Тигрес – очень атлетичная команда, они заслуженно вышли в финал. Теперь начнем готовиться к финалу.

Бавария хочет взять этот титул. Если нам это удастся, то команда завершит выдающийся сезон шестым трофеем. Даже с учетом выдающейся истории Баварии, для клуба это был бы невероятный успех", – сказал Флик для официального сайта мюнхенцев.

В финале клубного чемпионата мира Бавария встретится с мексиканским Тигресом, матч запланирован на 11 февраля.

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