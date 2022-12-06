Ханс-Дітер Флік хоче мати право голосу при визначенні наступника Олівера Бірхоффа.

Ганс-Дітер Флік шантажує Німецький футбольний союз непродовженням контракту, інформує Der Spiegel.

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Згідно з джерелом, Флік погодився очолити збірну Німеччини переважно через Олівера Бірхоффа. У контракті головного тренера "манншафт" був пункт про те, що проєкт збірної Німеччини стане "проєкт Фліка-Бірхоффа".

Тепер колишній наставник Баварії хоче мати право голосу при визначенні наступника Бірхоффа. Інакше тренер погрожує подати у відставку.

Нагадаємо, що вчора Бірхофф був звільнений з посади командного менеджера збірної Німеччини. Вважається, що фаворитом на вакантну посаду є Маттіас Заммер.

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