Флик шантажирует Немецкий футбольный союз непродлением контракта
Ханс-Дитер Флик хочет иметь право голоса при определении преемника Оливера Бирхоффа.
Ханс-Дитер Флик шантажирует Немецкий футбольный союз непродлением контракта, информирует Der Spiegel.
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Согласно источнику, Флик согласился возглавить сборную Германии в основном из-за Оливера Бирхоффа. В контракте главного тренера "манншафт" был пункт о том, что проект сборной Германии будет "проектом Флика-Бирхоффа".
Теперь бывший наставник Баварии хочет иметь право голоса при определении преемника Бирхоффа. В противном случае тренер угрожает подать в отставку.
Напомним, что вчера Бирхофф был уволен с поста командного менеджера сборной Германии. Считается, что фаворитом на вакантную должность является Маттиас Заммер.
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