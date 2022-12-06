Ханс-Дитер Флик хочет иметь право голоса при определении преемника Оливера Бирхоффа.

Ханс-Дитер Флик шантажирует Немецкий футбольный союз непродлением контракта, информирует Der Spiegel.

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Согласно источнику, Флик согласился возглавить сборную Германии в основном из-за Оливера Бирхоффа. В контракте главного тренера "манншафт" был пункт о том, что проект сборной Германии будет "проектом Флика-Бирхоффа".

Теперь бывший наставник Баварии хочет иметь право голоса при определении преемника Бирхоффа. В противном случае тренер угрожает подать в отставку.

Напомним, что вчера Бирхофф был уволен с поста командного менеджера сборной Германии. Считается, что фаворитом на вакантную должность является Маттиас Заммер.

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