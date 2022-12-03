Сенсаційний виліт Німеччини і блідий виступ Іспанії – у чому феномен японців?
10:41 - Читать на русском
Група Е подарувала вболівальникам купу незабутніх емоцій і несподіваних результатів. Юрій Гаврищак і заступник головного редактора "Футбол 24" Володимир Лесько проаналізували невдачу Бундестім, буксування "Фурії Рохи" і подвиг "самураїв".
Альваро Мората 11’
11’ Альваро Мората
48’ Ріцу Доан
51’ Ао Танака
Гра збірної Іспанії проти Японії показала, що у "Фурії Рохи" вистачає проблем. Зміни стартового складу від Луїса Енріке ледь не стали фатальними для його команди – лише перемога Німеччини над Коста-Рикою (4:2) допомогла іспанцям проповзти в 1/8 фіналу турніру. Про теорію змови, ігри розуму, прорахунки Енріке та феномен японців слухайте у черговому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".
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