Гра збірної Іспанії проти Японії показала, що у "Фурії Рохи" вистачає проблем. Зміни стартового складу від Луїса Енріке ледь не стали фатальними для його команди – лише перемога Німеччини над Коста-Рикою (4:2) допомогла іспанцям проповзти в 1/8 фіналу турніру. Про теорію змови, ігри розуму, прорахунки Енріке та феномен японців слухайте у черговому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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