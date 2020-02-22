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Флік: Падерборн був для Баварії міцним горішком до самого кінця матчу

08:55 59 Читать на русском
Флік: Падерборн був для Баварії міцним горішком до самого кінця матчу
Баварія / Твіттер ФК Баварія

Головний тренер Баварії Ганс-Дітер Флік поділився враженнями від матчу 23-го туру чемпіонату Німеччини проти Падерборна (3:2).

25’ Серж Гнабрі
70’ Роберт Лєвандовскі
88’ Роберт Лєвандовскі
 
Денніс Србени 44’
Свен Міхель 75’
25’ Серж Гнабрі
44’ Денніс Србени
70’ Роберт Лєвандовскі
75’ Свен Міхель
88’ Роберт Лєвандовскі

"Я задоволений результатом. Падерборн був для нас міцним горішком до самого кінця. Після 2:2 ми доклали всіх зусиль. Хотів би зробити комплімент команді, хлопці билися.

Ефектна битва чемпіона та аутсайдера у відеоогляді матчу Баварія – Падерборн

Ми повинні вміти однією командою справлятися з ударами і домагатися перемоги. Ми перебудувалися на гру у три захисники. Зрозуміло, що не все виходило чудово. У першому таймі ми практично нічого не дозволили створити супернику. Однак, в деяких ситуаціях попереду ми розігрували недостатньо чисто.

У перерві ми це обговорили. Це був непростий матч, але саме про це ми і попереджали команду заздалегідь. Падерборн показує хороший футбол. Вони завжди намагаються знаходити комбінаційні рішення, цілеспрямовано грають вперед. Я радий, що нам вдалося взяти три очки", – цитує Фліка офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, лідер Бундесліги Баварія у 23-му турі на власному полі лише в кінці матчу спромоглась вирвати перемогу у останньої команди чемпіонату Падерборна 3:2. Як наслідок, мюнхенців лідирують з 49 пунктами, Падерборн залишається останнім з 16-ма очками.

Баварія на останніх хвилинах вирвала перемогу над Падерборном у матчі з п'ятьма голами

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Теги
Баварія Баварія Падерборн Падерборн Німеччина Ганс-Дітер Флік Ханс-Дітер Флік Баварія - Падерборн
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