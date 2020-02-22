Флік: Падерборн був для Баварії міцним горішком до самого кінця матчу

Головний тренер Баварії Ганс-Дітер Флік поділився враженнями від матчу 23-го туру чемпіонату Німеччини проти Падерборна (3:2).

"Я задоволений результатом. Падерборн був для нас міцним горішком до самого кінця. Після 2:2 ми доклали всіх зусиль. Хотів би зробити комплімент команді, хлопці билися.

Ефектна битва чемпіона та аутсайдера у відеоогляді матчу Баварія – Падерборн

Ми повинні вміти однією командою справлятися з ударами і домагатися перемоги. Ми перебудувалися на гру у три захисники. Зрозуміло, що не все виходило чудово. У першому таймі ми практично нічого не дозволили створити супернику. Однак, в деяких ситуаціях попереду ми розігрували недостатньо чисто.

У перерві ми це обговорили. Це був непростий матч, але саме про це ми і попереджали команду заздалегідь. Падерборн показує хороший футбол. Вони завжди намагаються знаходити комбінаційні рішення, цілеспрямовано грають вперед. Я радий, що нам вдалося взяти три очки", – цитує Фліка офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, лідер Бундесліги Баварія у 23-му турі на власному полі лише в кінці матчу спромоглась вирвати перемогу у останньої команди чемпіонату Падерборна 3:2. Як наслідок, мюнхенців лідирують з 49 пунктами, Падерборн залишається останнім з 16-ма очками.

Баварія на останніх хвилинах вирвала перемогу над Падерборном у матчі з п'ятьма голами