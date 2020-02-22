Флик: Падерборн был для Баварии крепким орешком до самого конца матча

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик поделился впечатлениями от матча 23-го тура чемпионата Германии против Падерборна (3:2).

"Я доволен результатом. Падерборн был для нас крепким орешком до самого конца. После 2:2 мы приложили все усилия. Хотел бы сделать комплимент команде, ребята дрались.

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Мы должны уметь одной командой справляться с ударами и добиваться победы. Мы перестроились на игру в три защитника. Понятно, что не все получалось прекрасно. В первом тайме мы практически ничего не позволили создать сопернику. Однако, в некоторых ситуациях впереди мы разыгрывали недостаточно чисто.

В перерыве мы это обсудили. Это был непростой матч, но именно об этом мы и предупреждали команду заранее. Падерборн показывает хороший футбол. Они всегда стараются находить комбинационные решения, целенаправленно играют вперед. Я рад, что нам удалось взять три очка", – цитирует Флика официальный сайт клуба.

Напомним, лидер Бундеслиги Бавария в 23-м туре на своем поле лишь в конце матча смогла вырвать победу у последней команды чемпионата Падерборна 3:2. Как следствие, мюнхенцев лидируют с 49 пунктами, Падерборн остается последним с 16-ю очками.

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