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Флик: Падерборн был для Баварии крепким орешком до самого конца матча

09:00 24 Читати українською
Флик: Падерборн был для Баварии крепким орешком до самого конца матча
Бавария / Твиттер ФК Бавария

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик поделился впечатлениями от матча 23-го тура чемпионата Германии против Падерборна (3:2).

25’ Серж Гнабри
70’ Роберт Левандовски
88’ Роберт Левандовски
 
Деннис Србены 44’
Свен Міхель 75’
25’ Серж Гнабри
44’ Деннис Србены
70’ Роберт Левандовски
75’ Свен Міхель
88’ Роберт Левандовски

"Я доволен результатом. Падерборн был для нас крепким орешком до самого конца. После 2:2 мы приложили все усилия. Хотел бы сделать комплимент команде, ребята дрались.

Эффектная битва чемпиона и аутсайдера в видеообзоре матча Бавария – Падерборн

Мы должны уметь одной командой справляться с ударами и добиваться победы. Мы перестроились на игру в три защитника. Понятно, что не все получалось прекрасно. В первом тайме мы практически ничего не позволили создать сопернику. Однако, в некоторых ситуациях впереди мы разыгрывали недостаточно чисто.

В перерыве мы это обсудили. Это был непростой матч, но именно об этом мы и предупреждали команду заранее. Падерборн показывает хороший футбол. Они всегда стараются находить комбинационные решения, целенаправленно играют вперед. Я рад, что нам удалось взять три очка", – цитирует Флика официальный сайт клуба.

Напомним, лидер Бундеслиги Бавария в 23-м туре на своем поле лишь в конце матча смогла вырвать победу у последней команды чемпионата Падерборна 3:2. Как следствие, мюнхенцев лидируют с 49 пунктами, Падерборн остается последним с 16-ю очками.

Бавария на последних минутах вырвала победу над Падерборном в матче с пятью голами

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Германия Бавария Бавария Падерборн Падерборн Ханс-Дитер Флик Ханс-Дитер Флик Бавария - Падерборн
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