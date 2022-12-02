Німеччина перестріляла Коста-Рику в третьому турі ЧС (4:2), але сенсаційно вилетіла через результат паралельного матчу, в якому Японія перемогла Іспанію (2:1). Нічия чи перемога "Фурії Рохи" виводили німців далі.

Старання Бундестім забити десять м'ячів у відеоогляді матчу Коста-Рика – Німеччина – 2:4

Саме Іспанія посіла друге місце через значно кращу різницю голів, а японці фінішували першими. Багато хто запідозрив, що команда Луїса Енріке свідомо поступилася, щоб залишити Бундестім за бортом, однак наставник Німеччини не акцентував на цьому увагу.

"Я не звинувачую Іспанію. Ніколи не звертаю увагу на інші команди. Ми сподівалися лише на власні сили. Виліт Німеччини – це справжня ганьба. У нас було чимало моментів наприкінці гри з Іспанією, а також до 60-ї хвилини матчу з Японією. Треба було забивати в тих епізодах, тоді підсумок для Німеччини був би іншим. Ми винні самі.

Чи піду я у відставку? Скоро ми це вирішимо. Складно відповісти зараз, одразу після гри, коли ми вилетіли. Незабаром побачимо", – цитує Фліка AS.

До слова, Німеччина не змогла пройти груповий турнір чемпіонату світу вдруге поспіль. У 2018-му Бундестім теж припинила боротьбу за Кубок світу вже на першому етапі.

Німеччина вдруге поспіль не вийшла з групи ЧС! Шалена перемога над Коста-Рикою не допомогла