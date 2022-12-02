Германия перестреляла Коста-Рику в третьем туре ЧМ (4:2), но сенсационно вылетела из-за результата параллельного матча, в котором Япония победила Испанию (2:1). Ничья или победа "Фурии Рохи" выводили немцев дальше.

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Именно Испания заняла второе место из-за значительно лучшей разницы голов, а японцы финишировали первыми. Многие заподозрили, что команда Луиса Энрике сознательно уступила, чтобы оставить Бундестим за бортом, однако наставник Германии не акцентировал внимание на этом.

"Я не обвиняю Испанию. Никогда не обращаю внимание на другие команды. Мы надеялись только на собственные силы. Вылет Германии – это настоящий позор. У нас было немало моментов в конце игры с Испанией, а также до 60-й минуты матча с Японией. Нужно было забивать в тех эпизодах, тогда итог для Германии был бы другим. Мы виноваты сами.

Уйду ли я в отставку? Скоро мы это решим. Затрудняюсь ответить сейчас, сразу после игры, когда мы вылетели. В скором времени увидим", – цитирует Флика AS.

К слову, Германия не смогла пройти групповой турнир чемпионата мира во второй раз подряд. В 2018-м Бундестим тоже прекратила борьбу за Кубок мира уже на первом этапе.

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