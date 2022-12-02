Щоб вийти з групи в 1/8 фіналу після другого пропущеного м'яча збірна Німеччини мала перемагати Коста-Рику з рахунком 10:2. Команда Гансі Фліка намагалася забити якнайбільше, але спромоглася вразити ворота Кейлора Наваса лише чотири рази. Кай Хаверц оформив дубль, а Серж Гнабрі та Ніклас Фюлькруг забили по голу.

Німеччина вдруге поспіль не вийшла з групи ЧС! Шалена перемога над Коста-Рикою не допомогла

Німеччина вдруге поспіль вибула з групового етапу чемпіонату світу, тому що Японія у паралельній зустрічі сенсаційно здолала Іспанію з рахунком 2:1.

Потрібно віддати належне команді Луїса Фернандо Суареса. У матчі з німцями Коста-Рика не була хлопчиками для биття, як у зустрічі з іспанцями. Свої два м'ячі південноамериканці в цій зустрічі все ж таки забили, і цілих три хвилини навіть вели в рахунку.