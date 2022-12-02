Старання Бундестім забити десять м'ячів у відеоогляді матчу Коста-Рика – Німеччина – 2:4
Коста-Рика поступилася Німеччині у рамках 3-го туру групового етапу ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
Щоб вийти з групи в 1/8 фіналу після другого пропущеного м'яча збірна Німеччини мала перемагати Коста-Рику з рахунком 10:2. Команда Гансі Фліка намагалася забити якнайбільше, але спромоглася вразити ворота Кейлора Наваса лише чотири рази. Кай Хаверц оформив дубль, а Серж Гнабрі та Ніклас Фюлькруг забили по голу.
Німеччина вдруге поспіль не вийшла з групи ЧС! Шалена перемога над Коста-Рикою не допомогла
Німеччина вдруге поспіль вибула з групового етапу чемпіонату світу, тому що Японія у паралельній зустрічі сенсаційно здолала Іспанію з рахунком 2:1.
Потрібно віддати належне команді Луїса Фернандо Суареса. У матчі з німцями Коста-Рика не була хлопчиками для биття, як у зустрічі з іспанцями. Свої два м'ячі південноамериканці в цій зустрічі все ж таки забили, і цілих три хвилини навіть вели в рахунку.