toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Флетчер – головний претендент на посаду технічного директора Манчестер Юнайтед

14 травня 19:46 268 Читать на русском
Флетчер – головний претендент на посаду технічного директора Манчестер Юнайтед
Даррен Флетчер / Reuters

Манчестер Юнайтед розглядає кандидатуру свого колишнього гравця Даррена Флетчера на посаду технічного директора.

Саме екс-півзахисник команди є фаворитом на отримання цієї роботи, повідомляє Sky Sports.

Сульшер затвердив тренерський штаб Манчестер Юнайтед на сезон 2019/20

35-річний шотландець і клуб вже провели переговори щодо майбутньої співпраці. Раніше повідомлялося, що МЮ також розглядає кандидатури Ріо Фердінанда і Пола Мітчелла з РБ Лейпцига.

Евра: Історія Манчестер Юнайтед була зруйнована трансфером Алексіса Санчеса

Флетчер провів понад 300 матчів за "червоних дияволів" під керівництвом Алекса Фергюсона і Девіда Мойєса.

blog_ava
Чорноморець – Карпати та ще два матчі УПЛ. Анонс
08:00
4225
Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Даррен Флетчер Даррен Флетчер
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
52
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук