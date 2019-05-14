Флетчер – головний претендент на посаду технічного директора Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед розглядає кандидатуру свого колишнього гравця Даррена Флетчера на посаду технічного директора.

Саме екс-півзахисник команди є фаворитом на отримання цієї роботи, повідомляє Sky Sports.

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35-річний шотландець і клуб вже провели переговори щодо майбутньої співпраці. Раніше повідомлялося, що МЮ також розглядає кандидатури Ріо Фердінанда і Пола Мітчелла з РБ Лейпцига.

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Флетчер провів понад 300 матчів за "червоних дияволів" під керівництвом Алекса Фергюсона і Девіда Мойєса.