Евра: Історія Манчестер Юнайтед була зруйнована трансфером Алексіса Санчеса

Екс-захисник Манчестер Юнайтед Патріс Евра розкритикував колишню команду за трансфер Алексіса Санчеса.

"Деякі гравці приходять лише заради грошей. Я не боюся сказати це. Нічого не маю проти Алексіса, але коли я побачив контракт Санчеса, саме тоді я подумав, що історія Манчестер Юнайтед просто зруйнована.

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У нього був варіант з Манчестер Сіті, вони пропонували менше грошей, але Алексіс хотів грати в футбол. Вибачте, але Сіті грає краще, а Гвардіола вдосконалює їх гру.

Тому я хотів би дізнатись, якою є реальна причина вибору Манчестер Юнайтед? Не кажіть мені, що він любив цей клуб, коли був дитиною. Або він хотів грошей, або бути номером один, взяти футболку з сьомим номером і стати зіркою", – цитує Евра Sky Sports.

Алексіс Санчес перейшов в Манчестер Юнайтед в січні 2018 року з Арсеналу за 34 млн євро. За манкуніанський клуб чилієць провів 45 матчів, забив 5 голів і віддав 9 результативних передач.

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