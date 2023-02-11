Єгипетський Аль-Ахлі зустрічався з бразильським Фламенго у матчі за третє місце на Клубному чемпіонаті світу.

Клубний ЧС, поєдинок за "бронзу"

Аль-Ахлі – Фламенго – 2:4

Голи: Абделкадер, 37, 60 – Барбоса, 11, 85 (пен.), Педру, 77, 90+4

Вилучення: Абдуллфатах, 69 (пряма червона, Аль-Ахлі)

Єгиптяни на стадії півфіналу вилетіли від Реал Мадрида, за який грав Андрій Лунін. Бразильці ж сенсаційно поступилися Аль-Хілялю. Як наслідок, саме вони зустрілись у поєдинку за "бронзу".

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Відкрив рахунок Барбоса, але Аль-Ахлі не здався й забив двічі – дубль оформив Абделкадера, а Маалул не реалізував пенальті. Після цього Абдуллфатах отримав пряму червону. Єгиптянам у меншості не вдалось втримати перевагу.

Педру підхопив м'яч після грубої помилки й зрівняв рахунок. Опісля Барбоса реалізував пенальті, призначений за гру рукою у штрафному, а Педру поставив крапку. Фламенго – бронзовий призер Клубного ЧС!

У фіналі зійдуться Реал та Аль-Хіляль. Поєдинок за участю українця Андрія Луніна розпочнеться о 21:00 за київським часом.

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