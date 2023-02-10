Сьогодні до табору Реала у Марокко приєднались Карім Бензема та Едер Мілітао, які встигли відновитися після травм. Натомість Тібо Куртуа не прилетів, тому Лунін виглядає безальтернативним варіантом на фінал.

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"Бензема і Мілітао прибули, бо ми думаємо, що вони мають шанс зіграти. Сьогоднішнє тренування буде для них дуже важливим. Вони мають шанси, інакше вони б сюди не летіли. Сьогодні вони тренуватимуться, а потім я вирішу, зможуть вони грати чи ні", – наводить слова Анчелотті прес-служба Реала.

Нагадаємо, Лунін доволі впевнено відстояв півфінал проти Аль-Ахлі (4:1). Вирішальний матч Клубного ЧС з Аль-Хілялем відбудеться завтра (11 лютого), початок о 21:00.

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