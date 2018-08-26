ФК Львів зустрівся з українськими військовослужбовцями у Маріуполі

Львів зустрівся з українськими військовослужбовцями у Маріуполі

Львів напередодні матчу 6-го туру проти Маріуполя відвідали українських військовослужбовців, які обороняють цілісність України на сході нашої держави.

Команда подякувала військовослужбовцям за те, що гравці мають можливість у відносному спокої виконувати свої громадянські обов’язки, поки хлопці несуть службу в районі ООС та оберігають українську територію від можливих військових дій з боку російсько-окупаційних військ.

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Захисники України приєдналися до гравців у тренувальних вправах, а наостанок отримали від "синьо-золотих левів" пам’ятні подарунки – футбольну атрибутику львівського клубу", – повідомляє прес-служба львівського клубу.

Нагадаємо, матч 6 туру УПЛ Маріуполь – Львів відбудеться сьогодні, 26 серпня, початок о 19:30.