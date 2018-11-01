ФК Львов исключил из заявки бразильца Панамби

Италия — 11:00 62
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Лідер Борусії Д, талант Мілана, чемпіон світу-2018, але без Мессі та Роналду: найефективніші форварди Європи
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Лунин за неполных 3 месяца в Леганесе подешевел на 3,5 млн евроИспания — 10:02 83
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Моурінью, Зідан та інші екс-тренери Реала епохи Переса – де вони заразИспания — 08:00 240
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Кубок Испании: Барселона на последних секундах обыграла представителя 3 дивизионаИспания — 00:23 290
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Кубок Германии: РБ Лейпциг выбил Хоффенхайм, Байер уничтожил Боруссию М, Дуйсбург Тащи победил АрминиюГермания — 00:02 80
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