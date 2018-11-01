ФК Львов исключил из заявки бразильца Панамби

Бразильский хавбек Панамби, похоже, больше не будет выступать за ФК Львов.

Панамби исчез с заявки ФК Львов на сезон на официальном сайте УПЛ. Также хавбека нет на официальном сайте клуба. Отныне в клубе осталось 8 бразильцев.

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23-летний вингер присоединился ко Львову летом текущего года. В этом сезоне Панамби провел за ФК Львов 4 неполных матча, результативными действиями не отличался.

Напомним, вчера подопечные Бакалова в рамках 1/8 финала Кубка Украины не без проблем одолели Горняк. Единственный гол забил Аугусто на 80-ой минуте.