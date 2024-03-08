У четвер відбулись перші матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга конференцій, 1/8 фіналу, перші матчі

Динамо Загреб – ПАОК – 2:0

Голи: Петковіч, 37, 71

Маккабі Хайфа – Фіорентина – 3:4

Голи: Сек, 13, Кінда, 29, Халаілі, 67 – Нзола, 2, Белтран, 59, Мандрагора, 73, Барак, 90+5

Вилучення: Шоу, 81 (Маккабі, друга жовта картка)

Уніон Сент-Жилуаз – Фенербахче – 0:3

Голи: Батшуаї, 20, Остерволде, 84, Тадіч, 90+4 (п.)

Серветт – Вікторія Пльзень – 0:0

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Загребське Динамо зробило потужний крок до виходу у чвертьфінал Ліги конференцій. "Картаті" на своєму полі впевнено здолали грецький ПАОК. Бруно Петковіч оформив по голу у кожному з таймів, поставивши перед екс-зірками УПЛ – Тайсоном і Томашем Кендзьорою – непросте завдання на матч-відповідь.

Божевільне шоу у Будапешті видали Маккабі Хайфа і Фіорентина. Номінальні господарі пропустили вже на другій хвилині, але на перерву пішли перемагаючи 2:1. По перерві команди обмінялись голами, а в середині тайму Мандрагора відновив статус-кво. За 10 хвилин до завершення матчу Шоу заробив другу жовту картку, залишивши ізраїльтян у меншості. Маккабі тримався, але не встояв – у доданий час Барак вирвав для Фіорентини перемогу.

Фенербахче на виїзді розгромив Уніон Сент-Жилуаз. Лідер Ліги Жупіле примудрився проковтнути три сухих м'ячі і, фактично, завершив свої виступи у єврокубках. Відіграти такий гандикап на Шюкрю Сараджоглу буде надзвичайно важко.

У ще одному матчі Серветт розписав безгольову нічию з Вікторією Пльзень, перенісши долю путівки у чвертьфінал на матч-відповідь.

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